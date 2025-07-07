Опубликован график отключения горячей воды в Рязани на июль

Отключения ресурса начнутся уже с 7 июля. В список вошли 380 жилых домов и 18 административных здания. В мэрии отметили, что отключения проводят в рамках подготовки к отопительному сезону, даты проведения работ могут быть изменены. С полным графиком и адресами можно ознакомиться по ссылке.

Опубликован график отключения горячей воды в Рязани на июль. Он появился на сайте мэрии.

Отключения ресурса начнутся уже с 7 июля. В список вошли 380 жилых домов и 18 административных здания. В мэрии отметили, что отключения проводят в рамках подготовки к отопительному сезону, даты проведения работ могут быть изменены.