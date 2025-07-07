Москва контролирует попытки Киева создать собственные дальнобойные ракеты

Москва внимательно следит за намерениями Украины начать разработку дальнобойного вооружения. Об этом сообщили в NEW.ru со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы. Он отметил, что Украина уже предпринимает попытки выпускать различные виды оружия, и российские власти принимают соответствующие меры для контроля ситуации. Чепа также подчеркнул, что в настоящее время НАТО производит вооружение с такой скоростью, что за один год достигает объемов, сопоставимых с тем, что Россия создает за три месяца. При этом он добавил, что Россия разрабатывает уникальные виды оружия, отсутствующие в странах Североатлантического альянса.

Москва внимательно следит за намерениями Украины начать разработку дальнобойного вооружения. Об этом сообщили в NEW.ru со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы. Он отметил, что Украина уже предпринимает попытки выпускать различные виды оружия, и российские власти принимают соответствующие меры для контроля ситуации.

Чепа также подчеркнул, что в настоящее время НАТО производит вооружение с такой скоростью, что за один год достигает объемов, сопоставимых с тем, что Россия создает за три месяца. При этом он добавил, что Россия разрабатывает уникальные виды оружия, отсутствующие в странах Североатлантического альянса.