Экономист спрогнозировала рост цен на шоколад в России

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина спрогнозировала рост цен на шоколад в России. Об этом она 7 июля
По словам эксперта, в российских магазинах шоколад подорожает на 10-15% во втором полугодии и на столько же — к началу 2026 года.
Причина — сохранение тенденции роста цен на какао-бобы и трудности с производством.
«В ближайшее время ситуация усугубится проблемами с урожаем в ключевых регионах-производителях — Африке, Юго-Восточной Азии и Латинской Америке… Во второй половине 2025 года прогнозируется дальнейший рост цен, обусловленный высокими расходами производителей и недостатком запасов», — заявила Байгузина.
Она добавила, что производители уменьшают размеры упаковки, сохраняя при этом цену неизменной. Экономист уточнила, что такая практика позволяет сохранить прибыльность бизнеса при росте себестоимости.