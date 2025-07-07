Экономист спрогнозировала рост цен на шоколад в России

По словам эксперта, в российских магазинах шоколад подорожает на 10-15% во втором полугодии и на столько же — к началу 2026 года. Причина — сохранение тенденции роста цен на какао-бобы и трудности с производством. «В ближайшее время ситуация усугубится проблемами с урожаем в ключевых регионах-производителях — Африке, Юго-Восточной Азии и Латинской Америке… Во второй половине 2025 года прогнозируется дальнейший рост цен, обусловленный высокими расходами производителей и недостатком запасов», — заявила Байгузина.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина спрогнозировала рост цен на шоколад в России. Об этом она 7 июля сообщила «Газете.Ru».

По словам эксперта, в российских магазинах шоколад подорожает на 10-15% во втором полугодии и на столько же — к началу 2026 года.

Причина — сохранение тенденции роста цен на какао-бобы и трудности с производством.

«В ближайшее время ситуация усугубится проблемами с урожаем в ключевых регионах-производителях — Африке, Юго-Восточной Азии и Латинской Америке… Во второй половине 2025 года прогнозируется дальнейший рост цен, обусловленный высокими расходами производителей и недостатком запасов», — заявила Байгузина.

Она добавила, что производители уменьшают размеры упаковки, сохраняя при этом цену неизменной. Экономист уточнила, что такая практика позволяет сохранить прибыльность бизнеса при росте себестоимости.