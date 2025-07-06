Зеленский заявил о планах нанесения новых ударов по российской территории

Он заявил, что Украина наращивает выпуск дальнобойного оружия совместно с западными партнерами, чтобы «умерить аппетиты» России. К сообщению был прикреплен видеоролик с кадрами атак на российские объекты. Также Зеленский упомянул о договоренностях с США, согласно которым Вашингтон поставит Украине сотни тысяч дронов в текущем и следующем годах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах нанесения новых ударов по российской территории. Об этом он сообщил на своей страничке в социальной сети.

Он заявил, что Украина наращивает выпуск дальнобойного оружия совместно с западными партнерами, чтобы «умерить аппетиты» России. К сообщению был прикреплен видеоролик с кадрами атак на российские объекты. Также Зеленский упомянул о договоренностях с США, согласно которым Вашингтон поставит Украине сотни тысяч дронов в текущем и следующем годах.