В Рязанской области горел жилой дом

5 июля загорелся жилой дом в деревне Ершово Клепиковского района. В тушении участвовали 15 человек, семь единиц техники. В результате пожара поврежден жилой дом и уничтожена хозпостройка. Общая площадь пожара составила 95 метров квадратных.