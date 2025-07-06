Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 06
21°
Пнд, 07
27°
Втр, 08
28°
ЦБ USD 78.84 0.06 05/07
ЦБ EUR 93.01 -0.12 05/07
Нал. USD 78.30 / 80.70 05/07 08:00
Нал. EUR 90.05 / 94.00 05/07 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
15 843
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
7 874
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
4 642
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
31 680
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани зацепер избил мужчину за сделанное замечание
На кадрах видно, как на Первомайском проспекте два молодых человека решили зацепиться за троллейбус. Им решил сделать замечание, проезжавший мимо водитель. В ответ на это один из зацеперов начал бить его по лицу. После этого начал добавить ногами упавшего на землю. Напавшего смогли оттащить его приятели, после чего компания убежала.

В Рязани зацепер избил мужчину за сделанное замечание. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, как на Первомайском проспекте два молодых человека попытались зацепиться за троллейбус. Им решил сделать замечание, проезжавший мимо водитель. В ответ на это один из зацеперов начал бить его по лицу. После этого начал добавить ногами упавшего на землю.

Напавшего смогли оттащить его приятели, после чего компания убежала. Видео конфликта можно посмотреть по ссылке.