В Рязани зацепер избил мужчину за сделанное замечание
На кадрах видно, как на Первомайском проспекте два молодых человека решили зацепиться за троллейбус. Им решил сделать замечание, проезжавший мимо водитель. В ответ на это один из зацеперов начал бить его по лицу. После этого начал добавить ногами упавшего на землю. Напавшего смогли оттащить его приятели, после чего компания убежала.
В Рязани зацепер избил мужчину за сделанное замечание. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях.
На кадрах видно, как на Первомайском проспекте два молодых человека попытались зацепиться за троллейбус. Им решил сделать замечание, проезжавший мимо водитель. В ответ на это один из зацеперов начал бить его по лицу. После этого начал добавить ногами упавшего на землю.
Напавшего смогли оттащить его приятели, после чего компания убежала. Видео конфликта можно посмотреть по