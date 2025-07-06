В Рязани зацепер избил мужчину за сделанное замечание

На кадрах видно, как на Первомайском проспекте два молодых человека решили зацепиться за троллейбус. Им решил сделать замечание, проезжавший мимо водитель. В ответ на это один из зацеперов начал бить его по лицу. После этого начал добавить ногами упавшего на землю. Напавшего смогли оттащить его приятели, после чего компания убежала.

В Рязани зацепер избил мужчину за сделанное замечание. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, как на Первомайском проспекте два молодых человека попытались зацепиться за троллейбус. Им решил сделать замечание, проезжавший мимо водитель. В ответ на это один из зацеперов начал бить его по лицу. После этого начал добавить ногами упавшего на землю.