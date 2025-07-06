В Рязани призывали установить светофор на перекрестке после очередного ДТП

6 июля на пересечении улиц Сережина гора и Большой произошло столкновение скутера и внедорожника. После аварии комментаторы заметили, что «в последнее время на перекрестке часто» случаются аварии, поэтому там требуется установить светофор. Это предложение поддержали и другие рязанцы.

В Рязани призывали установить светофор на перекрестке после очередного ДТП. 6 июля на пересечении улиц Сережина гора и Большой произошло столкновение скутера и внедорожника, сообщили в соцсетях.

После аварии комментаторы заметили, что «в последнее время на перекрестке часто» случаются аварии, поэтому там требуется установить светофор. Это предложение поддержали и другие рязанцы.