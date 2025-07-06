В Рязани обокрали несколько машин

37-летний рязанец сообщил в полицию, что у него обокрали «четырнадцатую», припаркованную на улице Новаторов. Из нее вытащили приборную панель, инструмент и зеркала заднего вида. Похищенное обнаружили в гараже у 18-летнего юноши. Его задержали. Позже выяснилось, что он причастен с еще одной краже из машины на улице Новаторов. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

В Рязани обокрали несколько машин. Об этом сообщает региональное УМВД 6 июля.

37-летний рязанец сообщил в полицию, что у него обокрали «четырнадцатую», припаркованную на улице Новаторов. Из нее вытащили приборную панель, инструмент и зеркала заднего вида.

Похищенное обнаружили в гараже у 18-летнего юноши. Его задержали.

Позже выяснилось, что он причастен с еще одной краже из машины на улице Новаторов.

Ему грозит до 5 лет тюрьмы.