В России предложили прощать ипотеку семьям при рождении троих детей

По мнению политика Сергея Миронова, такое решение может стать эффективным способом повышения рождаемости в стране. Депутат уверен, что основным препятствием к рождению детей в российских семьях является отсутствие жилья, которое многие не могут себе позволить даже по льготной ипотеке. Он призвал выдавать российским семьям беспроцентный кредит на приобретение квартиры, дома. «А дальше механизм списания кредита такой: первый ребенок рождается — 25% списали, второй ребенок — 50%, третий — полностью кредит прощается», — заявил Миронов. Депутат добавил, что такой механизм был реализован в одном из муниципальных районов Оренбургской области. Там, по его словам, появилась целая улица новых построенных домов, где жили молодые многодетные семьи.

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести в России механизм поэтапного списания ипотеки при появлении каждого ребенка в семье. Об этом 5 июня сообщает ТАСС.

По мнению политика, такое решение может стать эффективным способом повышения рождаемости в стране. Депутат уверен, что основным препятствием к рождению детей в российских семьях является отсутствие жилья, которое многие не могут себе позволить даже по льготной ипотеке. Он призвал выдавать российским семьям беспроцентный кредит на приобретение квартиры, дома.

«А дальше механизм списания кредита такой: первый ребенок рождается — 25% списали, второй ребенок — 50%, третий — полностью кредит прощается», — заявил Миронов.

Депутат добавил, что такой механизм был реализован в одном из муниципальных районов Оренбургской области. Там, по его словам, появилась целая улица новых построенных домов, где жили молодые многодетные семьи.