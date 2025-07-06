Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 06
21°
Пнд, 07
25°
Втр, 08
29°
ЦБ USD 78.84 0.06 05/07
ЦБ EUR 93.01 -0.12 05/07
Нал. USD 79.76 / 80.70 05/07 08:00
Нал. EUR 92.86 / 94.00 05/07 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
15 612
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
7 668
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
4 568
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
31 588
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В небе над Рязанью засняли метеор
Явление сняли 5 июля в 23:01:35. «Направление — север, под ковшом и чуть правее Большой Медведицы. След остается всегда при сгорании, цвет зависит от скорости и материала. Этот, скорее всего, содержал много кальция, скорость примерно в 2 раза ниже, чем у персеидов, около 30км/с. А вот свечение, которое остается после — это прям интересно! Разогретая плазма может светиться довольно долго (несколько минут!), а может исчезнуть почти сразу. Зависит, вероятно, от того, что творится в этом слое атмосферы — есть ветер или нет», — отметила автор канала Наталия Андриевская.

В небе над Рязанью засняли метеор. Об этом сообщили в группе RZNASTRO.

Явление сняли 5 июля в 23:01:35.

«Направление — север, под ковшом и чуть правее Большой Медведицы. След остается всегда при сгорании, цвет зависит от скорости и материала. Этот, скорее всего, содержал много кальция, скорость примерно в 2 раза ниже, чем у персеидов, около 30км/с. А вот свечение, которое остается после — это прям интересно! Разогретая плазма может светиться довольно долго (несколько минут!), а может исчезнуть почти сразу. Зависит, вероятно, от того, что творится в этом слое атмосферы — есть ветер или нет», — отметила автор канала Наталия Андриевская.