В небе над Рязанью засняли метеор

Явление сняли 5 июля в 23:01:35. «Направление — север, под ковшом и чуть правее Большой Медведицы. След остается всегда при сгорании, цвет зависит от скорости и материала. Этот, скорее всего, содержал много кальция, скорость примерно в 2 раза ниже, чем у персеидов, около 30км/с. А вот свечение, которое остается после — это прям интересно! Разогретая плазма может светиться довольно долго (несколько минут!), а может исчезнуть почти сразу. Зависит, вероятно, от того, что творится в этом слое атмосферы — есть ветер или нет», — отметила автор канала Наталия Андриевская.