Путин объяснил решение отправлять на фронт списанную технику

«Это была просьба командующих, напрямую. Зачем списывать? Иногда это разовое использование. Давайте, говорят, списанные, подойдут», — сказал президент. Ранее такие автомобили подлежали продаже, но теперь федеральным госкомпаниям и органам власти разрешено передавать их напрямую военным.

Решение об отправке в зону военной операции на Украине списанных автомобилей ведомств и госкомпаний было принято по обращению командования. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС 6 июля.

«Это была просьба командующих, напрямую. Зачем списывать? Иногда это разовое использование. Давайте, говорят, списанные, подойдут», — сказал президент.

Ранее такие автомобили подлежали продаже, но теперь федеральным госкомпаниям и органам власти разрешено передавать их напрямую военным.