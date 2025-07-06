Путин объяснил решение отправлять на фронт списанную технику
«Это была просьба командующих, напрямую. Зачем списывать? Иногда это разовое использование. Давайте, говорят, списанные, подойдут», — сказал президент. Ранее такие автомобили подлежали продаже, но теперь федеральным госкомпаниям и органам власти разрешено передавать их напрямую военным.
Решение об отправке в зону военной операции на Украине списанных автомобилей ведомств и госкомпаний было принято по обращению командования. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС 6 июля.
«Это была просьба командующих, напрямую. Зачем списывать? Иногда это разовое использование. Давайте, говорят, списанные, подойдут», — сказал президент.
Ранее такие автомобили подлежали продаже, но теперь федеральным госкомпаниям и органам власти разрешено передавать их напрямую военным.