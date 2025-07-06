Путин обсудит идею командировок гражданских врачей в госпиталя вблизи передовой

Эта инициатива поступила к главе государства во время посещения выставки Народного фронта «Всё для Победы!». Обратившиеся пояснили, что текущие правила требуют от медиков, желающих помогать в полевых госпиталях у линии соприкосновения, подписывать длительные договоры. «Я переговорю и с правительством, и с Минобороны», — ответил на соответствующий вопрос глава государства.

Президент России Владимир Путин выразил готовность проработать с правительством и Минобороны вопрос о предоставлении гражданским врачам возможности совершать короткие рабочие командировки в военные госпитали, находящиеся вблизи передовой. Об этом 6 июля сообщает ТАСС.

Эта инициатива поступила к главе государства во время посещения выставки Народного фронта «Всё для Победы!». Обратившиеся пояснили, что текущие правила требуют от медиков, желающих помогать в полевых госпиталях у линии соприкосновения, подписывать длительные договоры.

«Я переговорю и с правительством, и с Минобороны», — ответил на соответствующий вопрос глава государства.