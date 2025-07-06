Под Рязанью машина перевернулась и улетела в кювет, есть пострадавшие

ДТП произошло на дороге Шумашь — Коростово. Отмечается, что пострадали два человека. Улетевший внедорожник удалось вытащить с помощью грузовика. Официальная информация уточняется.

Под Рязанью машина перевернулась и улетела в кювет. Об этом 6 июля сообщили в соцсетях.

ДТП произошло на дороге Шумашь — Коростово. Отмечается, что пострадали два человека. Улетевший внедорожник удалось вытащить с помощью грузовика.

Официальная информация уточняется.