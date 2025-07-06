Фоторепортаж с празднования Дня Ивана Купала в Рязанской области
Торжества прошли в субботу, 5 июля. На озере под Рязанью участники провели традиционные празднику обряды: прыгали через костер, водили хоровод, плели венки из полевых цветов и загадывали желания около воды.
Опубликован фоторепортаж с празднования Дня Ивана Купала в Рязанской области. Торжества прошли в субботу, 5 июля.
На озере под Рязанью участники провели традиционные празднику обряды: прыгали через костер, водили хоровод, плели венки из полевых цветов и загадывали желания около воды.
Автор фото: Кирилл Морозов.