Фоторепортаж с празднования Дня Ивана Купала в Рязанской области

Торжества прошли в субботу, 5 июля. На озере под Рязанью участники провели традиционные празднику обряды: прыгали через костер, водили хоровод, плели венки из полевых цветов и загадывали желания около воды.