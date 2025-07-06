Ночью ВС РФ сбили 120 БПЛА над Россией

Ночью ВС РФ сбили 120 БПЛА над Россией. Об этом 6 июля сообщает Минобороны. ПВО перехватили беспилотники самолетного типа в Брянской (30), Курской (29), Орловской (18), Белгородской (17), Тульской (13), Калужской (4), Ленинградской (3), Смоленской (2), Новгородской (2) и Тверской (1) областях. Еще один сбили над акваторией Азовского моря.