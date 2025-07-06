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Детей испугал обнаженный рязанец в поле
Инцидент произошел на окраине Ряжска. На вид мужчине 30-35 лет. «Сотрудники полиции это что происходит? Ребята приехали оттуда все в испуге. И они его видят уже второй раз в этом районе», — говорится в сообщении.

Детей испугал обнаженный рязанец в поле. Об этом 6 июля сообщили в соцсетях.

Инцидент произошел на окраине Ряжска. На вид мужчине 30-35 лет.

«Сотрудники полиции это что происходит? Ребята приехали оттуда все в испуге. И они его видят уже второй раз в этом районе», — говорится в сообщении.