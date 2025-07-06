Чиновник минприроды возглавил рязанское областное общество охотников и рыболовов
Председателем общества после голосования стал Сергей Кузин, старший инспектор отдела государственного охотничьего надзора министерства природопользования Рязанской области.
Чиновник минприроды возглавил рязанское областное общество охотников и рыболовов. Об этом 5 июня сообщили в паблике «Клуб охотников Рязани».
Председателем общества после голосования стал Сергей Кузин, старший инспектор отдела государственного охотничьего надзора министерства природопользования Рязанской области.
Фото: ГТРК «Ока».