Умер актер из сериала «Зачарованные»

Отмечается, что Макмэхон скончался на 57-м году жизни 2 июля в Клируотере, штат Флорида, после продолжительной борьбы с раком. Наибольшую известность актеру принесли роли в сериалах «Зачарованные» и «Части тела».