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ВСУ атаковали Ростовскую область, погибла женщина

ВСУ атаковали Ростовскую область, погибла женщина. Об этом пишут «Плохие новости».

Отмечается, что в поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА был поврежден двухэтажный 8-квартирный дом, обрушилась плита перекрытия, в результате погибла женщина. Из разрушенного дома эвакуированы 20 жителей.

Под ударом ВСУ оказались также город Азов и Тарасовский район. Повреждены несколько автомобилей, в домах выбило окна, в городе звучит сирена.

Обломки еще одного БПЛА упали на местный стадион.

Видео с места можно посмотреть по ссылке.