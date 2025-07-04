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ВС России нанесли массированный удар по Киеву
Удары по объектам ВСУ российские войска нанесли в ночь на 4 июля. По данным Shot, были атакованы объекты энергетики, аэродромы Васильков и «Жуляны»."По военной авиабазе Васильков нанесен комбинированный ракетный удар, отрабатывали ОТРК «Искандер» и дроны-камикадзе «Герань-2″. Аэродром „Жуляны“ получил повреждения. По предварительным данным, на территории аэропорта расположен позиционный район ЗРК Patriot», — подчеркнули в сообщении. По данным военных корреспондентов, для удара ВС РФ применили более 100 БПЛА, до 7 баллистических ракет «Искандер-М», 4 крылатые ракеты «Искандер-К», 2 «Кинжала».

ВС России нанесли массированный удар по Киеву. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Удары по объектам ВСУ российские войска нанесли в ночь на 4 июля. По данным Shot, были атакованы объекты энергетики, аэродромы Васильков и «Жуляны».

"По военной авиабазе Васильков нанесен комбинированный ракетный удар, отрабатывали ОТРК «Искандер» и дроны-камикадзе «Герань-2″. Аэродром „Жуляны“ получил повреждения. По предварительным данным, на территории аэропорта расположен позиционный район ЗРК Patriot», — подчеркнули в сообщении.

По данным военных корреспондентов, для удара ВС РФ применили более 100 БПЛА, до 7 баллистических ракет «Искандер-М», 4 крылатые ракеты «Искандер-К», 2 «Кинжала».