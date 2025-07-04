Воспитательница детсада в Барнауле «придушила» ребенка во время обеда

Воспитательница детсада в Барнауле «придушила» ребенка во время обеда. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На кадрах видно, как женщина обхватывает шею ребенка сзади слюнявчиком или салфеткой и начинает трясти. Мальчик получил ушиб мягких тканей, у него начались хрипота и кашель.

Отмечается, что администрация детсада знала о случившемся, но не связалась с семьей мальчика.

Ситуацией заинтересовался СУ СК РФ по Алтайскому краю.