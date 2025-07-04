В Скопине во время ремонта Красной площади рабочие нашли старинные артефакты
В Скопине в ходе ремонта Красной площади рабочие нашли две старинные колёсоотбойные тумбы. Об этом сообщается в телеграм-канале «Скопингаген». Эти артефакты устанавливались по краям мостовых для защиты тротуаров и углов зданий от повреждений, причиняемых колесами конных экипажей. Напомним, что в настоящее время Красная площадь, ранее известная как Соборная, благоустраивается в рамках проекта «Гончарная сказка Скопина», который направлен на сохранение исторического облика города и создание комфортной городской среды.
В Скопине в ходе ремонта Красной площади рабочие нашли две старинные колёсоотбойные тумбы. Об этом сообщается в телеграм-канале «Скопингаген».
Эти артефакты устанавливались по краям мостовых для защиты тротуаров и углов зданий от повреждений, причиняемых колесами конных экипажей.
Напомним, что в настоящее время Красная площадь, ранее известная как Соборная, благоустраивается в рамках проекта «Гончарная сказка Скопина», который направлен на сохранение исторического облика города и создание комфортной городской среды.
Фото: Скопингаген