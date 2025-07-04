В школы Рязанской области начали завозить новые учебники по истории
Отмечается, что в регион поступило 75 тысяч экземпляров. Учебники предназначены для учеников средней школы. Книги оснащены QR-кодами, которые позволяют слушать лекции историков, смотреть документы.
В школы Рязанской области начали завозить новые учебники по истории. Об этом сообщает ГТРК «Ока».
Отмечается, что в регион поступило 75 тысяч экземпляров.
Учебники предназначены для учеников средней школы.
Книги оснащены QR-кодами, которые позволяют слушать лекции историков, смотреть документы.