В школы Рязанской области начали завозить новые учебники по истории

Отмечается, что в регион поступило 75 тысяч экземпляров. Учебники предназначены для учеников средней школы. Книги оснащены QR-кодами, которые позволяют слушать лекции историков, смотреть документы.