В рязанском онкодиспансере провели более 1000 операций на органах дыхания

65 операций сделали с применением высокотехнологичных методов. Торакальное отделение открылось в 2023 году. Это единственный в регионе специализированный центр, где лечат опухоли легких, трахеи, бронхов, плевры. В отделении используется новейшее оборудование, малоинвазивные методы, применяется мультидисциплинарный подход.