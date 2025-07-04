В рязанских лесах проложили около 500 км минерализованных полос

Отмечается, что также прочистили и обновили более 4000 км существующих минерализованных полос, установили 280 шлагбаумов, обустроили 212 мест отдыха, разместили 368 аншлагов, стендов противопожарной тематики. Особое внимание уделяют работе с жителями. Патрули информируют граждан о вреде пала сухой травы, а также о грозящих за нарушение действующих правил, штрафах.