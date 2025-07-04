В Рязани проверили строительство филиала поликлиники № 11

На выездном совещании также были министр строительного комплекса Рязанской области Марат Султанов и гендиректор подрядчика. Они оценили, как выполняются работы. «В целях недопущения нарушения сроков возведения объекта капитального строительства подрядчику объявлено предостережение», — говорится в сообщении. Выполнение строительно-монтажных работ прокуратура поставила на еженедельный контроль.