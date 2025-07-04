В Рязани легковушка сбила мотоциклиста
Авария случилась в пятницу, 4 июля, на Северной окружной. Lada сбила мотоциклиста. На кадрах видно, что мотоциклист лежит на дороге. Движение на месте ДТП затруднено.
В Рязани легковушка сбила мотоциклиста. Об этом сообщает Telegram-канал Rzn Life.
Авария случилась в пятницу, 4 июля, на Северной окружной. Lada сбила мотоциклиста. На кадрах видно, что мотоциклист лежит на дороге.
Движение на месте ДТП затруднено.
Фото: паблик «Подслушано у водителей Рязани» Вк