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В России вступает в силу закон об уголовной ответственности за дропперство
В России вступает в силу новый закон, предусматривающий уголовную ответственность для дропперов — лиц, занимающихся обналичиванием и сокрытием украденных средств по указанию мошенников. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. По ее словам, изменения касаются статьи 187 Уголовного кодекса РФ, регулирующей неправомерный оборот средств платежей. Согласно новому законодательству, за передачу электронных средств платежа с корыстной целью предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет или штрафа от 100 до 300 тысяч рублей. Организация такой деятельности будет караться более строго: до 6 лет лишения свободы и штрафом до 1 миллиона рублей. По предварительным данным МВД, после принятия закона около двух миллионов человек могут оказаться под следствием. Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что за последние три года количество преступлений с участием дропперов-подростков увеличилось в 74 раза, что свидетельствует о растущей угрозе мошенничества. Банк уже активно работает над возвратом средств, похищенных через дропперов.

В России вступает в силу новый закон, предусматривающий уголовную ответственность для дропперов — лиц, занимающихся обналичиванием и сокрытием украденных средств по указанию мошенников. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, изменения касаются статьи 187 Уголовного кодекса РФ, регулирующей неправомерный оборот средств платежей.

Согласно новому законодательству, за передачу электронных средств платежа с корыстной целью предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет или штрафа от 100 до 300 тысяч рублей. Организация такой деятельности будет караться более строго: до 6 лет лишения свободы и штрафом до 1 миллиона рублей.

По предварительным данным МВД, после принятия закона около двух миллионов человек могут оказаться под следствием. Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что за последние три года количество преступлений с участием дропперов-подростков увеличилось в 74 раза, что свидетельствует о растущей угрозе мошенничества. Банк уже активно работает над возвратом средств, похищенных через дропперов.