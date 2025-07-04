В Омске во время урагана балкон упал на женщину

В Омске во время урагана балкон упал на женщину. Кадры опубликовали в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

Отмечается, что 64-летняя женщина держалась за перила, когда на нее упал балкон. По данным канала, пострадавшая получила травмы головы и закрытый перелом ключицы. Ее доставили в больницу.

Кроме того, как пишут в посте, из-за сильного ветра в городе обрываются провода ЛЭП, крыши домов «улетают». В некоторых районах города деревья падают на припаркованные автомобили.

Всего в результате урагана пострадали пять человек.

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