В Омске во время урагана балкон упал на женщину
В Омске во время урагана балкон упал на женщину. Кадры опубликовали в Telegram-канале «Плохие новости 18+".
Отмечается, что 64-летняя женщина держалась за перила, когда на нее упал балкон. По данным канала, пострадавшая получила травмы головы и закрытый перелом ключицы. Ее доставили в больницу.
Кроме того, как пишут в посте, из-за сильного ветра в городе обрываются провода ЛЭП, крыши домов «улетают». В некоторых районах города деревья падают на припаркованные автомобили.
Всего в результате урагана пострадали пять человек.
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