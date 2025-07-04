В Луганске девушка устроила взрыв, подорвав экс-мэра города

В Луганске девушка устроила взрыв, подорвав экс-мэра города. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, девушка переносила бомбу в рюкзаке. За несколько секунд до взрыва 36-летняя Алена оставила рюкзак около дома. В этот момент из него выходил бывший мэр Луганска Манолис Пилавов. Они оба погибли.

Предварительно, Ален не знала, что у нее находится взрывчатка. Она проживала в городе Брянка и приехала в Луганск по заданию неизвестных. У нее осталось двое детей.