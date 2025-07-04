В Красноярске женщина на детской площадке связала и удерживала 10-летнюю девочку

В Красноярске женщина на детской площадке связала и удерживала 10-летнюю девочку. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости 18+".

13-летний мальчик сообщил матери якобы краже у него самоката. 42-летняя родительница на улице схватила школьницу, на которую указал сын, и зафиксировала ей руки веревкой за спиной и отказалась отпускать до приезда полицейских. Потерпевшая пыталась объяснить, что речь она не трогала самокат мальчика.

Прохожие смогли уговорить мать в неадекватном состоянии освободить девочку, у нее остались синяки и ссадины.

Полиция начала проверку. Ребенка отправили на судебно-медицинскую экспертизу.