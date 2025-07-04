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В Госдуме предложили сделать пятницу сокращенным рабочим днем
Депутаты предлагают сократить рабочие дни по пятницам на один час на законодательном уровне. Такую меру предложили ввести для работников с графиком 5/2. Отмечается, что рабочий день сокращен по пятницам в трети российских компаний. Работодатели считают, что такая мера позволяет работникам повысить продуктивность и дает им возможность набраться сил для следующей рабочей недели.

В Госдуме предложили сделать пятницу сокращенным рабочим днем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Ярослава Нилова.

Депутаты предлагают сократить рабочие дни по пятницам на один час на законодательном уровне. Такую меру предложили ввести для работников с графиком 5/2.

Отмечается, что рабочий день сокращен по пятницам в трети российских компаний. Работодатели считают, что такая мера позволяет работникам повысить продуктивность и дает им возможность набраться сил для следующей рабочей недели.