В Борках появится дополнительная остановка общественного транспорта

Мэр Виталий Артемов сообщил, что остановку установят уже в этом году. Поселок Борки включат в график объезда областного центра, так как местные жители пожаловались на то, что часть пляжа рядом с первым Борковским карьером, огорожена забором и трудно пройти к водоему. Владельцы частных домов ограничили проезд по дороге, которая находится в муниципальной собственности.

В Борках появится дополнительная остановка общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Мэр Виталий Артемов сообщил, что остановку установят уже в этом году.

Поселок Борки включат в график объезда областного центра, так как местные жители пожаловались на то, что часть пляжа рядом с первым Борковским карьером, огорожена забором и трудно пройти к водоему.

Владельцы частных домов ограничили проезд по дороге, которая находится в муниципальной собственности.