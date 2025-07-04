В Борках появится дополнительная остановка общественного транспорта
Мэр Виталий Артемов сообщил, что остановку установят уже в этом году. Поселок Борки включат в график объезда областного центра, так как местные жители пожаловались на то, что часть пляжа рядом с первым Борковским карьером, огорожена забором и трудно пройти к водоему. Владельцы частных домов ограничили проезд по дороге, которая находится в муниципальной собственности.
В Борках появится дополнительная остановка общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации.
Мэр Виталий Артемов сообщил, что остановку установят уже в этом году.
Поселок Борки включат в график объезда областного центра, так как местные жители пожаловались на то, что часть пляжа рядом с первым Борковским карьером, огорожена забором и трудно пройти к водоему.
Владельцы частных домов ограничили проезд по дороге, которая находится в муниципальной собственности.