Столкновение питбайка с легковушкой в Рязани попало на видео

ДТП произошло в пятницу, 4 июля, на Восточной окружной. Столкнулись «Лада» и питбайк. Отмечается, что водитель двухколесного транспортного средства выжил. На месте происшествия работала полиция и скорая.