Столкновение питбайка с легковушкой в Рязани попало на видео
ДТП произошло в пятницу, 4 июля, на Восточной окружной. Столкнулись «Лада» и питбайк. Отмечается, что водитель двухколесного транспортного средства выжил. На месте происшествия работала полиция и скорая.
Столкновение питбайка с легковушкой в Рязани попало на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «ТОПОР | Новости Рязани».
ДТП произошло в пятницу, 4 июля, на Восточной окружной. Столкнулись «Лада» и питбайк.
По данным канала, водитель двухколесного транспортного средства выжил. Его госпитализировали.
На месте происшествия работала полиция.
Ранее публиковали кадры с места аварии.