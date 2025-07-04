Собственнику земельного участка в Рязанской области удвоили штраф за нарушения
Участок сельскохозяйственного назначения площадью 29,4 га находится в Клепиковском районе. Управление в июне 2024 года во время проверки установило нарушения законодательства. Территория заросла кустарниками и сорняками. Собственнику выписали штраф 20 тысяч рублей. Он не был оплачен вовремя, из-за чего сумму удвоили.
Собственнику земельного участка в Рязанской области удвоили штраф за нарушения. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
Участок сельскохозяйственного назначения площадью 29,4 га находится в Клепиковском районе. Управление в июне 2024 года во время проверки установило нарушения законодательства. Территория заросла кустарниками и сорняками.
Собственнику выписали штраф 20 тысяч рублей. Он не был оплачен вовремя, из-за чего сумму удвоили.