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С начала года более 300 жителей Рязанской области лишились лицензии на хранение оружия
Отмечается, что с 1 января росгвардейцы провели 3500 проверок условий сохранности оружия. Аннулировано более 350 различных разрешений, лицензий, удостоверений частного охранника, изъято около 1000 единиц огнестрельного оружия и около 3000 патронов различного калибра. В ведомстве рассказали, что 4 единицы оружия сдали добровольно. К административной ответственности за нарушения в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности привлечено свыше 300 граждан.

С начала года более 300 жителей Рязанской области лишились лицензии на хранение оружия. Об этом сообщает пресс-служба региональной Росгвардии.

Отмечается, что с 1 января росгвардейцы провели 3500 проверок условий сохранности оружия. Аннулировано более 350 различных разрешений, лицензий, удостоверений частного охранника, изъято около 1000 единиц огнестрельного оружия и около 3000 патронов различного калибра.

В ведомстве рассказали, что 4 единицы оружия сдали добровольно.

К административной ответственности за нарушения в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности привлечено свыше 300 граждан.