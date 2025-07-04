Рязанские врачи спасли женщину с тромбозом глубоких вен ног после родов в Коломне
Отмечается, что пациентка находилась в критическом состоянии после родов. Врачи рязанской ОКБ боролись за жизнь девушки почти две недели и смогли предотвратить трагический исход. В настоящий момент ее жизни ничего не угрожает.
Рязанские врачи спасли женщину с прогрессирующим тромбозом глубоких вен ног и нижней полой вены. Об этом стало известно РЗН. Инфо.
Отмечается, что пациентка находилась в критическом состоянии после родов в Коломне.
Врачи рязанской ОКБ боролись за жизнь девушки почти две недели и смогли предотвратить трагический исход.
В настоящий момент ее жизни уже ничего не угрожает.