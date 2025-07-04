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Рязанские полицейские депортировали из России пятерых мигрантов
Под депортацию попали четверо граждан среднеазиатских республик. Ранее они были осуждены за грабеж, мошенничество, кражи, применение насилия в отношении представителя власти и насильственные действия сексуального характера. Также депортировали гражданина Африки. Он проходил обучение в вузе Рязани, был отчислен и получил уведомление о необходимости самостоятельного убытия с территории России. Данное уведомление молодой человек не исполнил, поэтому его депортировали. Сотрудники полиции сопроводили иностранцев к пункту пропуска через государственную границу в аэропорту «Домодедово». Они за свой счет вылетели в страны гражданской принадлежности.

Рязанские полицейские депортировали из России пятерых мигрантов. Об этом сообщила 4 июля пресс-служба УМВД по региону в соцсетях.

Под депортацию попали четверо граждан среднеазиатских республик. Ранее они были осуждены за грабеж, мошенничество, кражи, применение насилия в отношении представителя власти и насильственные действия сексуального характера.

Также депортировали гражданина Африки. Он проходил обучение в вузе Рязани, был отчислен и получил уведомление о необходимости самостоятельного убытия с территории России. Данное уведомление молодой человек не исполнил, поэтому его депортировали.

Сотрудники полиции сопроводили иностранцев к пункту пропуска через государственную границу в аэропорту «Домодедово». Они за свой счет вылетели в страны гражданской принадлежности.