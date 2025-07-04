Рязанку осудят за мошенничество на сумму более 7 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Установлено, что жертвами злоумышленницы становились жители Рязани или индивидуальные предприниматели.
Женщина сообщала рязанцам ложные сведения о том, что работает администратором кафе и отвечает за приобретение продуктов питания или как коммерсант занимается поставками продуктов в различные рестораны, поэтому имеет возможность приобретать их по цене ниже рыночной.
Потерпевшим предлагалось внести предоплату за поставку товаров как для личного пользования, так и дальнейшей перепродажи, совместного ведения бизнеса и получения прибыли. Полученные денежные средства злоумышленница забирала себе.
Совокупный ущерб потерпевшим составил 7 миллионов 385 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в суд.