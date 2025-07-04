Рязанку осудили за хранение оружия

Установлено, что в 2018 году 45-летняя жительница Скопинского района обнаружила пистолет, который затем адаптировала для использования с боеприпасами калибра 7,62 миллиметра. Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение оружия). Ей назначили наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев.

Рязанку осудили за хранение оружия. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в 2018 году 45-летняя жительница Скопинского района обнаружила пистолет, который затем адаптировала для использования с боеприпасами калибра 7,62 миллиметра.

Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение оружия). Ей назначили наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев.