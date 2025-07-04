Рязанка украла деньги со счета пожилого родственника

В полицию обратился 80-летний мужчина и сообщил, что у него пропали 9 тысяч рублей. Он рассказал, что на несколько дней уезжал на дачу и забыл в квартире смартфон, к абонентскому номеру которого подключен банковский счет. По приезде он заметил недостачу средств. Выяснилось, что 32-летняя родственница заявителя, жительница Рыбного, накануне жила у него и сохранила ключ от квартиры. Во время отъезда пенсионера она решила его навестить, но не застала дома. Увидев смартфон без паролей и систем защиты, она перевела себе деньги и потратила их на одежду и развлечения. Возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до 6 лет лишения свободы.

Рязанка украла деньги со счета пожилого родственника. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился 80-летний мужчина и сообщил, что у него пропали 9 тысяч рублей. Он рассказал, что на несколько дней уезжал на дачу и забыл в квартире смартфон, к абонентскому номеру которого подключен банковский счет. По приезде он заметил недостачу средств.

Выяснилось, что 32-летняя родственница заявителя, жительница Рыбного, накануне жила у него и сохранила ключ от квартиры. Во время отъезда пенсионера она решила его навестить, но не застала дома. Увидев смартфон без паролей и систем защиты, она перевела себе деньги и потратила их на одежду и развлечения.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до 6 лет лишения свободы.