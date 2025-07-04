Рязанцы рассказали о сломанном общественном туалете на Лыбедском бульваре
На снимке видно, что дверь в уборную выломана, в ней выбита стеклянная секция. Напомним, ранее жители неоднократно сообщали о ненадлежащем состоянии туалета в городском пространстве.
Рязанцы рассказали о сломанном общественном туалете на Лыбедском бульваре. Информацию разместил Telegram-канал «Топор Новости Рязани».
На снимке видно, что дверь в уборную выломана, в ней выбита стеклянная секция.
Напомним, ранее жители неоднократно сообщали о ненадлежащем состоянии туалета в городском пространстве.