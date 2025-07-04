Рязанцам рассказали о погоде в субботу
5 июля ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами возможен небольшой дождь. Ветер западный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16°С, днем +20…+25°С.
Рязанцам рассказали о погоде в субботу. Прогноз опубликовал региональный ЦГМС.
5 июля ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами возможен небольшой дождь.
Ветер западный, 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью +11…+16°С, днем +20…+25°С.