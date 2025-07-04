Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 04
26°
Сбт, 05
21°
Вск, 06
17°
ЦБ USD 78.78 0.13 04/07
ЦБ EUR 93.13 0.45 04/07
Нал. USD 79.85 / 80.29 04/07 12:10
Нал. EUR 92.86 / 93.47 04/07 12:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
14 307
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
6 833
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
4 258
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
31 228
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанцам рассказали о погоде в субботу
5 июля ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами возможен небольшой дождь. Ветер западный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16°С, днем +20…+25°С.

Рязанцам рассказали о погоде в субботу. Прогноз опубликовал региональный ЦГМС.

5 июля ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами возможен небольшой дождь.

Ветер западный, 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +11…+16°С, днем +20…+25°С.