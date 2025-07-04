Рязанцам назвали основные недостатки китайских авто
Первая проблема — это большой расход топлива. У некоторых машин некорректно работает электроника из-за того, что ее слишком много. Очень долго идут автозапчасти для ремонта китайских автомобилей. У многих из них недостаточно идеально согласована связь коробки передач с двигателем. Не всегда четко работают китайские роботизированные трансмиссии и вариаторы — есть провалы тяги во время движения.
Россиянам назвали основные недостатки китайских авто. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра.
По его словам, первая проблема — это большой расход топлива. У некоторых машин некорректно работает электроника из-за того, что ее слишком много.
Очень долго идут автозапчасти для ремонта китайских автомобилей.
У многих из них недостаточно идеально согласована связь коробки передач с двигателем. Не всегда четко работают китайские роботизированные трансмиссии и вариаторы — есть провалы тяги во время движения.