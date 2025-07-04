Россиянам рассказали, какие сообщения в чате дома могут грозить тюрьмой

Участникам домовых чатов в России грозит административная и уголовная ответственность за сообщения, содержащие оскорбления, клевету, угрозы или возбуждение ненависти. Об этом сообщает «Москве 24» со ссылкой на юриста Илью Русяева. По словам эксперта, такие чаты являются публичным пространством, и за нецензурные выражения в электронных сообщениях можно получить штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Если же речь идет о клевете, когда один человек распространяет заведомо ложные сведения о другом, то возможны более серьезные последствия — штраф до 1 миллиона рублей или обязательные работы до 240 часов. В некоторых случаях клевета может повлечь за собой уголовное наказание, включая лишение свободы на срок до двух лет. Кроме того, за угрозы причинения вреда здоровью соседям предусмотрено уголовное наказание сроком до пяти лет. Сообщения, которые возбуждают ненависть или унижают достоинство по признаку национальности, религии или социальной группы, также будут подлежать наказанию. Первое нарушение может обернуться штрафом до 20 тысяч рублей, а повторное — лишением свободы на срок до пяти лет.

Участникам домовых чатов в России грозит административная и уголовная ответственность за сообщения, содержащие оскорбления, клевету, угрозы или возбуждение ненависти. Об этом сообщает «Москве 24» со ссылкой на юриста Илью Русяева.

По словам эксперта, такие чаты являются публичным пространством, и за нецензурные выражения в электронных сообщениях можно получить штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Если же речь идет о клевете, когда один человек распространяет заведомо ложные сведения о другом, то возможны более серьезные последствия — штраф до 1 миллиона рублей или обязательные работы до 240 часов. В некоторых случаях клевета может повлечь за собой уголовное наказание, включая лишение свободы на срок до двух лет.

Кроме того, за угрозы причинения вреда здоровью соседям предусмотрено уголовное наказание сроком до пяти лет. Сообщения, которые возбуждают ненависть или унижают достоинство по признаку национальности, религии или социальной группы, также будут подлежать наказанию. Первое нарушение может обернуться штрафом до 20 тысяч рублей, а повторное — лишением свободы на срок до пяти лет.