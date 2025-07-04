Россиянам объяснили невозможность перехода на четырехдневную рабочую неделю

По мнению депутата Анатолия Никитина, резкое сокращение труда без изменения производственных планов может негативно сказаться на экономике страны. Он отметил, что эксперимент Польши с четырехдневной рабочей неделей интересен, но в России его реализация маловероятна. Вместо полного перехода на четырехдневную рабочую неделю, депутат предложил российским властям рассмотреть возможность постепенного внедрения более гибких условий труда. Среди предложений — сокращение рабочего дня до шести часов для некоторых категорий работников, введение гибкого графика начала рабочего дня и расширение возможностей удалённой работы.

Депутат Московской областной думы и член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Никитин, рассказал, что в России сейчас 118 нерабочих дней в году, что составляет 32,3%. Если перейти на четырехдневную рабочую неделю, количество нерабочих дней увеличится до 146, или 40%. Об этом пишет «Газета. ру».

По мнению Никитина, резкое сокращение труда без изменения производственных планов может негативно сказаться на экономике страны. Он отметил, что эксперимент Польши с четырехдневной рабочей неделей интересен, но в России его реализация маловероятна.

«При переходе на четырехдневку количество рабочих дней у россиян сократится с 247 до 219 (60% против нынешних 67,7% сейчас). Многие отрасли, особенно промышленность и сельское хозяйство, требуют постоянного присутствия и контроля. Сокращение рабочей недели без пересмотра планов производства и норм выработки отрицательно скажется на экономике в целом», — заявил собеседник издания.

Вместо полного перехода на четырехдневную рабочую неделю, депутат предложил российским властям рассмотреть возможность постепенного внедрения более гибких условий труда. Среди предложений — сокращение рабочего дня до шести часов для некоторых категорий работников, введение гибкого графика начала рабочего дня и расширение возможностей удалённой работы.