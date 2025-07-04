Россиянам объяснили невозможность перехода на четырехдневную рабочую неделю

Депутат Московской областной думы и член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Никитин, рассказал, что в России сейчас 118 нерабочих дней в году, что составляет 32,3%. Если перейти на четырехдневную рабочую неделю, количество нерабочих дней увеличится до 146, или 40%. Об этом пишет «Газета. ру».
По мнению Никитина, резкое сокращение труда без изменения производственных планов может негативно сказаться на экономике страны. Он отметил, что эксперимент Польши с четырехдневной рабочей неделей интересен, но в России его реализация маловероятна.
«При переходе на четырехдневку количество рабочих дней у россиян сократится с 247 до 219 (60% против нынешних 67,7% сейчас). Многие отрасли, особенно промышленность и сельское хозяйство, требуют постоянного присутствия и контроля. Сокращение рабочей недели без пересмотра планов производства и норм выработки отрицательно скажется на экономике в целом», — заявил собеседник издания.
Вместо полного перехода на четырехдневную рабочую неделю, депутат предложил российским властям рассмотреть возможность постепенного внедрения более гибких условий труда. Среди предложений — сокращение рабочего дня до шести часов для некоторых категорий работников, введение гибкого графика начала рабочего дня и расширение возможностей удалённой работы.