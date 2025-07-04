Россиян предупредили о следящих за ними браузерах

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, что браузеры собирают данные о пользователях только с их согласия. Риски для пользователей можно снизить, если соблюдать базовые правила цифровой безопасности. Один из основных методов сбора информации — cookie-файлы. Это небольшие текстовые данные, которые сохраняются на устройстве пользователя для запоминания настроек, логинов и содержимого корзины. Браузеры могут использовать cookie-файлы только после получения явного согласия пользователя. Обычно об этом уведомляют при первом посещении сайта, а информация о целях обработки данных и их объеме указывается в политике конфиденциальности ресурса.

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, что браузеры собирают данные о пользователях только с их согласия. Об этом пишет «Газета. ру»

Риски для пользователей можно снизить, если соблюдать базовые правила цифровой безопасности.

Один из основных методов сбора информации — cookie-файлы. Это небольшие текстовые данные, которые сохраняются на устройстве пользователя для запоминания настроек, логинов и содержимого корзины. Браузеры могут использовать cookie-файлы только после получения явного согласия пользователя. Обычно об этом уведомляют при первом посещении сайта, а информация о целях обработки данных и их объеме указывается в политике конфиденциальности ресурса.

В Роскачестве отметили, что браузеры сами не занимаются слежкой, но позволяют сайтам запрашивать доступ к функциям устройства, таким как микрофон, камера и геолокация. Пользователь сам решает, предоставлять ли такие разрешения, а управлять ими можно в настройках браузера.

Современные браузеры предлагают множество инструментов для защиты от вредоносных сайтов, фишинга и других онлайн-угроз. Эти инструменты автоматически блокируют подозрительный контент, анализируют загружаемые файлы и предупреждают пользователя о возможных рисках. Эксперты советуют регулярно обновлять программное обеспечение, устанавливать расширения только из надежных источников и избегать переходов по сомнительным ссылкам.