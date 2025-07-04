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Раскрыт уровень удовлетворенности рязанцев своей работой
Средний уровень удовлетворенности работой в Рязанской области составляет 5,4 балла, что немного выше среднероссийского показателя (5,3 балла). 26% респондентов оценили свою профессию и условия труда крайне низко (на 1-3 балла), в то время как 25% дали высокие оценки (8-10 баллов). Интересно, что мужчины в среднем оценивают свою работу немного ниже, чем женщины: 5,1 балла против 5,4.

Средний уровень удовлетворенности работой в Рязанской области составляет 5,4 балла, что немного выше среднероссийского показателя (5,3 балла). Исследование провел сервис hh.ru.

26% респондентов оценили свою профессию и условия труда крайне низко (на 1-3 балла), в то время как 25% дали высокие оценки (8-10 баллов). Интересно, что мужчины в среднем оценивают свою работу немного ниже, чем женщины: 5,1 балла против 5,4.

Наибольшую удовлетворенность выражают молодые специалисты в возрасте 18-24 лет, которые ставят в среднем 5,3 балла. Из них 10% оценили свою работу на 10 баллов. Среди людей старше 55 лет только 6% дали максимальную оценку. В то же время именно эта возрастная группа чаще всего дает крайне низкие оценки своей работе: их средний балл составляет 4,5.

В профессиональном плане больше всего работой довольны специалисты по управлению персоналом и кадрам, которые в среднем оценивают ее на 6 баллов. Также высоки оценки у работников сферы науки и образования (5,8 балла) и розничной торговли (5,7). Меньше всего удовлетворены своей работой специалисты по закупкам, юристы, представители сферы безопасности, а также работники искусства и массмедиа (по 4,7 балла).