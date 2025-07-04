Политолог: Трамп хочет надавить на Зеленского, чтобы Киев стал сговорчивее на переговорах

По его словам, США хотят заставить Украину скорректировать позицию по переговорам с Россией. Поэтому они и приостановили военную помощь Киеву."Это способ давления на Зеленского, чтобы сделать Киев более сговорчивым в продолжении переговоров", — сказал политолог. Он заявил, что Штаты переключают внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Трамп хочет надавить на Зеленского, чтобы Киев стал сговорчивее на переговорах. Об этом URA.RU рассказал старший преподаватель МГИМО МИД Алексей Зудин.

По его словам, США хотят заставить Украину скорректировать позицию по переговорам с Россией. Поэтому они и приостановили военную помощь Киеву.

«Это способ давления на Зеленского, чтобы сделать Киев более сговорчивым в продолжении переговоров», — сказал политолог.

Он заявил, что Штаты переключают внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион.