Политолог: Трамп хочет надавить на Зеленского, чтобы Киев стал сговорчивее на переговорах
По его словам, США хотят заставить Украину скорректировать позицию по переговорам с Россией. Поэтому они и приостановили военную помощь Киеву."Это способ давления на Зеленского, чтобы сделать Киев более сговорчивым в продолжении переговоров", — сказал политолог. Он заявил, что Штаты переключают внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион.
Трамп хочет надавить на Зеленского, чтобы Киев стал сговорчивее на переговорах. Об этом
По его словам, США хотят заставить Украину скорректировать позицию по переговорам с Россией. Поэтому они и приостановили военную помощь Киеву.
«Это способ давления на Зеленского, чтобы сделать Киев более сговорчивым в продолжении переговоров», — сказал политолог.
Он заявил, что Штаты переключают внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион.