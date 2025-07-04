Попавшие в ДТП машины перекрыли въезд в Рязань
Авария случилась в пятницу, 4 июля, на Солотчинском шоссе. Судя по кадрам, столкнулись кроссовер и внедорожник. Официальная информация уточняется.
На въезде в Рязань из-за ДТП машины встали в пробку. Об этом РЗН. инфо сообщили читатели.
Авария случилась в пятницу, 4 июля, на Солотчинском шоссе. Судя по кадрам, столкнулись кроссовер и внедорожник.
«Полностью остановилось движение», — сообщили очевидцы.
Официальная информация уточняется.
Ранее на солотчинской трассе столкнулись грузовик и иномарка.